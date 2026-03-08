Lago di Garda riconosciuto come soggetto giuridico Apriamo nuove prospettive

Ieri mattina, nella Rocca di Riva del Garda, si è svolta la presentazione ufficiale di un disegno di legge che attribuisce al Lago di Garda lo status di soggetto giuridico. La sala, piena di partecipanti, ha ascoltato le spiegazioni relative alla proposta legislativa che riconosce il lago come entità con diritti propri. L’evento ha visto la presenza di rappresentanti e interessati alla questione.

Ieri mattina, 7 marzo, nella Rocca di Riva del Garda (TN), una sala gremita ha accolto la presentazione ufficiale del disegno di legge dedicato ai diritti del Lago di Garda. L’iniziativa è promossa dalla senatrice veronese Aurora Floridia e segna un punto di rottura rispetto al passato, proponendo per la prima volta nell'ordinamento italiano la possibilità di attribuire soggettività giuridica a un bene naturale. «La grande partecipazione registrata ieri dimostra quanto sia sentita nel territorio la richiesta di un cambio di rotta nella tutela del Lago di Garda - ha commentato Floridia - Con questo disegno di legge apriamo nuove prospettive per il territorio gardesano: riconoscere che il nostro lago rappresenta una risorsa preziosa, ma anche un bene che ha il diritto di difendersi, tutelarsi ed esprimersi. 🔗 Leggi su Veronasera.it

La tutela dei diritti del Lago di Garda in un progetto legislativo all’avanguardiaIl primo disegno di legge sul riconoscimento della soggettività giuridica di un bene naturale è stato presentato stamattina alla Rocca di Riva del Garda. Il primo disegno di legge sul riconoscimento d ... pressenza.com

Il Lago di Garda ha i suoi diritti. Ecco il ddl di Floridia, Patton e SpagnolliIn Spagna ci hanno pensato già nel 2022 per la laguna del Mar Menor; per l’Italia si tratterebbe di una prima volta ... rainews.it

