Il presidente di una grande nazione ha annunciato che il paese è disposto a ospitare nuovamente le Olimpiadi. La dichiarazione arriva dopo un periodo di silenzio sul tema e riguarda la ripresa delle attività sportive internazionali. La decisione viene comunicata in un momento in cui si discute di collaborazione tra le nazioni e di partecipazione agli eventi sportivi globali.

Come dichiara il presidente Putin, Mosca guarda di nuovo ai Giochi Olimpici e alla scena sportiva internazionale quindi promuove il ritorno degli atleti e le ambizioni globali Il presidente russoVladimir Putintorna a parlare di sport e, soprattutto, di Olimpiadi. In un messaggio inviato alComitato Olimpico Russo (Roc)per celebrare il suo 115esimo anniversario, il leader del Cremlino ha lanciato un messaggio chiaro:la Russia è pronta a tornare protagonista anche sulla scena olimpica. Nel suo intervento, Putin ha sottolineato che il Paese è disponibile a ospitare in futurosia i Giochi olimpici estivi che quelli invernali.Inoltre ha ribadito l’intenzione del Paese di contribuire alladifesa dei “veri ideali dell’olimpismo”,un passaggio che suona come una presa di posizione nel dibattito internazionale sul ruolo degli atleti russi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Putin rilancia: ‘Russia pronta ad ospitare le Olimpiadi’

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