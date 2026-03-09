Putin | la Russia pronta a collaborare con l’Europa per stabilizzare il mercato energetico

La Russia ha dichiarato di essere disponibile a collaborare con i Paesi dell’Unione Europea per contribuire alla stabilizzazione dei mercati energetici. Mosca chiede un segnale politico dai partner europei, mentre i mercati energetici sono sotto pressione a causa della crisi nel Golfo Persico. La comunicazione ufficiale arriva in un momento di tensione tra le parti.

Mosca chiede un segnale politico dai Paesi europei. La Russia si dice disponibile a collaborare con i Paesi dell'Unione Europea per contribuire alla stabilizzazione dei mercati energetici, messi sotto pressione dall'attuale crisi nel Golfo Persico. Tuttavia, secondo il presidente Vladimir Putin, questa cooperazione potrà concretizzarsi solo se arriverà un chiaro segnale politico da parte degli Stati europei. Le dichiarazioni sono state rilasciate dal leader del Cremlino durante una riunione dedicata alla situazione dei mercati energetici, come riportato dall'agenzia russa Tass. Il rischio di blocco della produzione nel Golfo Persico.

