La Svizzera pronta a ospitare le Olimpiadi del 2038 | tra le sedi anche Crans-Montana

La Svizzera si prepara a ospitare le Olimpiadi e le Paralimpiadi invernali del 2038, con Crans-Montana tra le sedi candidate. Il Comitato Olimpico Svizzero ha confermato di essere in dialogo con il Comitato Olimpico Internazionale per organizzare l’evento, che rappresenta un’opportunità importante per la regione. La candidatura si inserisce nel quadro delle iniziative per promuovere lo sport e il turismo sostenibile nel paese.

Le olimpiadi e paralimpiadi invernali del 2038 dovrebbero tornare in Svizzera. Il Comitato Olimpico Svizzero ha rilasciato una dichiarazione confermando di essere in " dialogo privilegiato " con il Comitato Olimpico Internazionale per i Giochi del 2038. " Dialogo privilegiato " significa che la Svizzera può promuovere la propria candidatura in via esclusiva fino alla fine del 2027. La proposta prevede che gli eventi siano " decentralizzati " in diverse regioni della Svizzera. E tra le località pronte a ospitare le olimpiadi c'è anche il comune di Crans-Montana – dove un incendio nel locale Le Constellation durante la notte di Capodanno ha causato la morte di 40 persone – designato per ospitare le gare di sci alpino.

