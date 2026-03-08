Botteghino di Zocca sit-in dei cittadini al Parco delle Querce | Più trasparenza e sicurezza per la Val di Zena

Oltre cinquanta persone alla mobilitazione promossa dal Comitato Val di Zena: al centro del confronto i lavori idraulici da oltre un milione di euro e la richiesta di maggiore coinvolgimento dei residenti Oltre cinquanta cittadini hanno partecipato al sit-in per chiedere chiariemnti sulle misure adottate contro le alluvioni, organizzato sabato 7 marzo al Parco delle Querce di Botteghino di Zocca, nel territorio comunale di Pianoro. La mobilitazione è stata promossa dal Comitato Val di Zena, che riunisce residenti e cittadini della valle preoccupati per i lavori legati alla sicurezza idraulica del territorio. Al centro dell'iniziativa la richiesta di maggiore informazione e partecipazione della popolazione nelle decisioni che riguardano la gestione del territorio e la sicurezza idraulica della Val di Zena.