Punti patente | come controllare il saldo e come recuperarli?

Dal 2003, il sistema a punti sulla patente assegna a ogni conducente un saldo iniziale di 20 punti. Per verificare il saldo attuale, è possibile consultare online il portale dedicato o recarsi presso gli uffici della motorizzazione civile. In caso di perdita di punti, si può procedere al recupero attraverso corsi di formazione o attendendo il ripristino automatico dopo un determinato periodo di tempo.

Introdotto nel 2003 con il Decreto Legislativo n. 92002, il sistema della patente a punti assegna a ogni conducente un capitale iniziale di 20 punti. Ogni infrazione al Codice della Strada comporta una decurtazione proporzionale alla gravità, mentre i comportamenti virtuosi consentono di recuperare i punti persi. Il saldo punti è personale e legato al titolare della patente, indipendentemente dal veicolo utilizzato. Il saldo viene aggiornato dopo che il verbale diventa definitivo (60 giorni dalla notifica senza ricorso o dopo la sentenza del ricorso). Il corso può essere frequentato anche se il saldo non è ancora a zero, per reintegrare punti persi in precedenza. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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