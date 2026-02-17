La ricarica da 80 euro sulla Carta Acquisti arriverà presto, e molte persone devono controllare il saldo. La social card, distribuita da Poste Italiane e INPS, permette di sostenere le famiglie con basso reddito. Ora, con l’arrivo di questa nuova somma, è importante verificare se la ricarica è stata effettivamente accreditata sul proprio conto.

Si torna a parlare della Carta Acquisti, la social card rilasciata dallo stato tramite Poste Italiane e INPS. Negli ultimi giorni sono aumentate le segnalazioni riguardo alla mancata ricarica della Carta Acquisti, la prepagata da 80 euro bimestrali destinata ad anziani e famiglie. Molti beneficiari hanno notato l’assenza dell’accredito di gennaio e temono un blocco del beneficio, ma la situazione è più semplice di quanto sembri. La ricarica relativa al primo bimestre dell’anno, infatti, non viene sempre erogata in tempo, poiché i pagamenti dipendono da verifiche amministrative e dall’aggiornamento dell’ISEE. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Ricarica 80 Euro in arrivo: quando controllare il saldo sulla tua Carta Acquisti

La Carta Acquisti è nuovamente disponibile, rivolta alle famiglie che desiderano ottenere un contributo di 80 euro per le spese alimentari e le bollette.

A partire dal 2026, con l’adeguamento all’inflazione, cambiano i requisiti Isee per la Carta Acquisti.

Pagamenti Inps Settembre 2025 Adi Naspi Carta Acquisti Sfl Pensioni + 2 Anticipi in arrivo!

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.