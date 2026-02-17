Ricarica 80 Euro in arrivo | quando controllare il saldo sulla tua Carta Acquisti
La ricarica da 80 euro sulla Carta Acquisti arriverà presto, e molte persone devono controllare il saldo. La social card, distribuita da Poste Italiane e INPS, permette di sostenere le famiglie con basso reddito. Ora, con l’arrivo di questa nuova somma, è importante verificare se la ricarica è stata effettivamente accreditata sul proprio conto.
Si torna a parlare della Carta Acquisti, la social card rilasciata dallo stato tramite Poste Italiane e INPS. Negli ultimi giorni sono aumentate le segnalazioni riguardo alla mancata ricarica della Carta Acquisti, la prepagata da 80 euro bimestrali destinata ad anziani e famiglie. Molti beneficiari hanno notato l’assenza dell’accredito di gennaio e temono un blocco del beneficio, ma la situazione è più semplice di quanto sembri. La ricarica relativa al primo bimestre dell’anno, infatti, non viene sempre erogata in tempo, poiché i pagamenti dipendono da verifiche amministrative e dall’aggiornamento dell’ISEE. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Torna la Carta Acquisti, chi può ottenerla e come chiedere il contributo da 80 euro per spese alimentari e bollette
La Carta Acquisti è nuovamente disponibile, rivolta alle famiglie che desiderano ottenere un contributo di 80 euro per le spese alimentari e le bollette.
Carta acquisti, nel 2026 cambiano i requisiti Isee per il contributo da 80 euro ogni due mesi: le novità
A partire dal 2026, con l’adeguamento all’inflazione, cambiano i requisiti Isee per la Carta Acquisti.
Carta acquisti se non avete rinnovato isee entro il 31/1/2026 il pagamento slitta fine febbraio inizio marzo x chi ha rinnovato isee da febbraio.! X chi ha rinnovato entro gennaio e ancora deve ricevere la ricarica bisogna attendere nelle prossime ore/giorni #Car facebook