Calano i punti decurtati sulla patente e le auto trovate senza revisione | il report 2025 della polizia locale
La polizia locale di Osimo segnala un calo di circa il 30% delle sanzioni per auto trovate senza revisione, passando da 722 a 535. Anche i punti decurtati dalle patenti dei conducenti sono diminuiti, anche se i dettagli non sono ancora ufficiali. La tendenza sembra indicare un miglioramento nel rispetto delle norme stradali.
Il bilancio dell'attività svolta dal Comando nel comune osimano. In diminuzione anche i fermi e sequestri amministrativi per mancanza di copertura assicurativa OSIMO - Sono diminuite di circa il 30% le sanzioni per le auto senza revisione (da 722 a 535) e anche i punti decurtati dalle patenti dei conducenti multati, da 4.550 a 3.238. Sono tra i dati più significativi che emergono dal report dell’attività svolta nel 2025 dal Comando di Polizia Locale di Osimo guidato dal Comandante Daniele Buscarini. In diminuzione i fermi e sequestri amministrativi per mancanza di copertura assicurativa: 257 rispetto ai 332 del 2024.🔗 Leggi su Anconatoday.it
