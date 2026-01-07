Bergamo rinnova la sua strategia per la gestione dei rifiuti, con l’introduzione di cinque ecoisole interrate, interventi di pulizia strade e iniziative contro i mozziconi. Oriana Ruzzini, assessore alla transizione ecologica e ambiente, spiega come queste misure contribuiscano a migliorare la sostenibilità urbana. Il progetto mira a promuovere comportamenti responsabili e a ridurre l’impatto ambientale della città.

Bergamo. Il tema dell’ambiente è uno dei più sensibili delle nuove generazioni. Oriana Ruzzini, assessore alla transizione ecologica, ambiente e verde, all’inizio di questo nuovo anno illustra come Bergamo cambierà la sua gestione dei rifiuti. “Dal 24 dicembre scorso è stato pubblicato il bando di gara per il Servizio di Gestione integrata dei rifiuti urbani del Comune di Bergamo, le aziende avranno 90 giorni per depositare le loro offerte – spiega Ruzzini -. Il nuovo progetto di servizio, articolato su tre lotti funzionali prevede per il primo lotto: il servizio rifiuti urbani che include raccolta, trasporto, smaltimento, trattamento e recupero delle frazioni di rifiuto, esclusa la frazione indifferenziata e frazione organica. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Leggi anche: Capodanno ed Epifania, come cambia la raccolta dei rifiuti a Bergamo

Leggi anche: Sciopero nazionale, disagi per rifiuti, pulizia strade e discariche

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Ruzzini: “Cinque ecoisole interrate, pulizia strade e lotta ai mozziconi: così Bergamo cambia la gestione dei rifiuti”.

Bergamo, entro il 2026 sei «ecoisole» per la raccolta differenziata. L'assessora al Verde Ruzzini: «Innovazione molto attesa in città» - Si tratta di punti di raccolta accessibili tramite tessera o app da parte delle attività commerciali ... bergamo.corriere.it

Il 2025 ci ha lasciato storie, volti, momenti condivisi. Ruzzini resta una casa veneziana: aperta, discreta, abitata. Buon passaggio nel nuovo anno. #MyRuzzini - facebook.com facebook