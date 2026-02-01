Napoli chi indosserà la fascia da capitano dopo l’infortunio di Giovanni Di Lorenzo

L’infortunio di Giovanni Di Lorenzo colpisce il Napoli a pochi giorni dal big match. La squadra ora deve decidere chi prenderà la fascia da capitano, in un momento in cui ogni scelta conta. La tensione cresce, mentre i giocatori si preparano a affrontare questa novità senza il loro leader.

L’infortunio di Giovanni Di Lorenzo scuote l’ambiente Napoli in uno dei momenti più delicati della stagione. Il capitano azzurro ha lasciato il campo tra le preoccupazioni generali e, in attesa degli esami strumentali, le prime sensazioni non sono affatto rassicuranti: si parla infatti di una possibile rottura del legamento crociato, un verdetto che, se confermato, lo terrebbe lontano dai campi per almeno sei mesi. Le prime stime parlano chiaro, ma una certezza definitiva arriverà solo domani, quando il difensore si sottoporrà agli accertamenti a Villa Stuart. Un’assenza pesantissima, non solo dal punto di vista tecnico ma anche emotivo.🔗 Leggi su Dailynews24.it

Il match tra Napoli e Fiorentina si interrompe bruscamente a causa di un infortunio di Di Lorenzo.

Inizia male la partita per il Napoli.

