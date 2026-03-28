Stasera a Milano si tiene la partita tra gli Stati Uniti e il Belgio, con due giocatori del Milan coinvolti. Christian Pulisic e Alexis Saelemaekers scenderanno in campo per le rispettive nazionali, affrontando una competizione internazionale. La partita interessa anche i tifosi del club, che seguono con attenzione le prestazioni dei propri calciatori in questa occasione.

Continua la sosta per le Nazionali, l'ultima verso i Mondiali che si giocheranno la prossima estate negli Stati Uniti, Canada e Messico. Come noto, la Serie A si è fermata per le gare delle Nazionali tra qualificazioni per il torneo e amichevoli in preparazione a quest'ultimo. Tra le tante partite che si disputeranno oggi, c'è una che interessa particolarmente ai tifosi del Milan e a Massimiliano Allegri. Parliamo di USA-Belgio, match che vedrà sfidarsi i due rossoneri Christian Pulisic (capitano della Nazionale a stelle e strisce) e Alexis Saelemaekers (esterno dei 'Diavoli Rossi'). La partita si giocherà al 'Mercedes Benz Stadium' di Atlanta, alle ore 15:30 locali, quindi 20:30 italiane. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, stasera USA-Belgio: scontro in famiglia per Pulisic e Saelemaekers

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