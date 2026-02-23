La rabbia del Milan contro arbitro Piccinini e VAR | i dirigenti hanno una sensazione

Il Milan ha subito una sconfitta 0-1 contro il Parma, a causa di alcune decisioni arbitrali contestate. I dirigenti rossoneri accusano l’arbitro Marco Piccinini e il VAR di aver influenzato il risultato, in particolare per un mancato rigore su Loftus-Cheek e un gol annullato nel finale. La squadra si sente danneggiata dalle scelte dell’arbitro, che hanno cambiato l’andamento della partita. La discussione sulle decisioni arbitrali resta aperta tra i tifosi e gli esperti.

Evidentemente, la chiamata 'dai modi garbati' fatta dal Milan all'A.I.A. (Associazione Italiana Arbitri) in settimana non è minimamente servita. Anzi, ha sortito l'effetto opposto a quello sperato. Come rivelato da 'La Gazzetta dello Sport', se in occasione di Milan-Como dello scorso mercoledì i rossoneri avevano lasciato 'San Siro' amareggiati per il brutto fallo, da cartellino rosso, di Ignace Van der Brempt su Strahinja Pavlovic e per il finale di gara (espulso Massimiliano Allegri per aver lasciato l'area tecnica, ma non Cesc Fàbregas per aver trattenuto Alexis Saelemaekers in un'azione di gioco!), ieri sera i dirigenti sono andati via visibilmente arrabbiati. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan-Parma, arbitro Piccinini: i precedenti con le due squadre. Ecco chi c’è al VARMarco Piccinini, arbitro di Forlì nato nel 1983, ha diretto diverse partite tra Milan e Parma.

Dal mancato rigore su Loftus al dietrofront sul gol di Troilo: Milan contro arbitro e VarIl Milan critica l’arbitro e il VAR per un rigore non assegnato su Loftus e per il gol di Troilo annullato, ritenendo che ci siano state decisioni sbagliate.

Argomenti discussi: Rabiot, audio sparito tra giallo e rosso: tifosi Milan infuriati, Tiratelo fuori, vogliamo sapere; Lite e insulti Allegri-Fabregas: arriva la stangata per il Milan; Il Milan si fa sentire. Chiamata del club ai vertici dell'Aia: Ora basta errori; La rabbia di Conte e lo sfogo di Manna: il ko del Napoli scatena meme e ironie.

Tutta la rabbia di Leao, chiaro attacco sui social del portogheseLa sconfitta del Milan in casa contro il Parma ha decretato la fine dei sogni scudetto per il Milan che ora si trova a 10 punti di distanza dall’Inter capolista. Un ko che è arrivato nel finale per ... calciomercato.it

Milan ko e rabbia a San Siro col Parma. La Gazzetta dello Sport: Ira rossoneri, Inter a +10È già finito il campionato italiano? La domanda sorge spontanea all'indomani della sconfitta del Milan che ha lanciato l'Inter. tuttomercatoweb.com

Il #Milan non ci sta La rabbia per le decisioni arbitrali della sfida col #Parma x.com

Monta la rabbia dei tifosi del #Milan Secondo Marelli a Dazn, il blocco di #Valenti su Maignan era volontario, dunque il gol di #Troilo non era da convalidare #Calcionews24 #MilanParma - facebook.com facebook