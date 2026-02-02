Prosa da tutto esaurito tanti applausi per Anna Valle e Gianmarco Saurino al Marrucino

Il teatro Marrucino di Chieti ha registrato il tutto esaurito per lo spettacolo “Scandalo” con Anna Valle e Gianmarco Saurino. La scena si è riempita di applausi lunghi e calorosi al termine della rappresentazione, che ha coinvolto il pubblico presente in modo intenso. Sono stati momenti di grande entusiasmo per gli attori e il pubblico, che ha risposto con entusiasmo e applausi spontanei.

Lo spettacolo “Scandalo” è andato in scena sabato e domenica e ha concluso la prima stagione di repliche. L'incontro con gli artisti ha registrato una straordinaria presenza di pubblico Teatro Marrucino sold out e lunghi applausi per lo spettacolo “Scandalo” con Anna Valle e Gianmarco Saurino, andato a Chieti. Grande partecipazione anche all’ “incontro con gli artisti” di domenica mattina: tante le curiosità e gli aneddoti che sono stati raccontati. Presente in sala era anche l’autore e il regista Ivan Cotroneo che, al termine della performance pomeridiana, ha poi ringraziato l’intero cast artistico e tecnico.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Approfondimenti su Teatro Marrucino

Questo spettacolo, in programma al teatro Marrucino di Chieti, vede protagonisti Anna Valle e Gianmarco Saurino.

