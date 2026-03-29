Protesta dei genitori in un asilo | Spese non concordate e ritiri Il parroco respinge le critiche | Aperti al dialogo

Alcuni genitori si sono radunati davanti a un asilo per protestare, lamentando spese non concordate e ritiri improvvisi. La direzione dell’istituto ha dichiarato di essere disponibile al dialogo e ha respinto le accuse. Alla riunione, sono stati segnalati problemi come luci spente all’arrivo dei bambini, erba alta nel giardino e una comunicazione che sembra essersi interrotta tra le parti.

Segnalazioni su luci spente e cura del giardino, ma la scuola non ci sta: "Abbiamo ditte incaricate per tutto, siamo aperti al dialogo" Luci spente all'arrivo dei piccoli, erba alta in giardino e una comunicazione che sembra essersi interrotta tra la direzione e le famiglie. È un clima di profonda maretta quello che si respira al nido e alla scuola dell'infanzia “Primavera di Gesù” della parrocchia di Vecchiazzano, dove un gruppo di genitori ha deciso di rendere pubbliche una serie di criticità riguardanti la gestione della struttura. Una tensione che, stando alle testimonianze raccolte, avrebbe spinto diverse famiglie a optare per il ritiro dei bambini. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Protesta dei genitori in un asilo: "Spese non concordate e ritiri". Il parroco respinge le critiche: "Aperti al dialogo" Articoli correlati Pronti a pagare quasi il doppio, in cerca di dialogo: l’ultimo appello dei genitori per l’asilo di via ReziaA Como c’è un asilo, il San Bartolomeo di via Rezia, dove i genitori sarebbero disposti a pagare quasi il doppio della retta pur di non farlo... I pericoli vicino all’asilo. La protesta dei genitori: "Spaccate ai finestrini e auto a folle velocità"Macchine che corrono ad alta velocità vicino a un asilo, che si trova lungo una strada stretta di campagna e in prossimità di una curva. Contenuti utili per approfondire Protesta dei genitori in un asilo Spese... Temi più discussi: Scuola montessoriana chiusa, la protesta di famiglie e insegnanti: Nessuna risposta, vogliamo la verità; Esplode la protesta dei genitori e degli insegnanti per la chiusura dell’asilo Montessori della Bufalotta (FOTO); Gite annullate al Rosetti. La protesta dei genitori; Cambio d’orario, protesta dei genitori: alunni tenuti fuori dalle classi. Asilo chiuso all’improvviso alla Bufalotta, la protesta di genitori e maestre: Vogliamo la veritàMaestre senza lavoro e famiglie in presidio dopo la chiusura dell'asilo Parco dei Bambini Montessori alla Bufalotta: alcuni genitori, come appreso da Fanpage ... fanpage.it Protesta delle famiglie, congelati gli aumenti per il tempo prolungatoNuovo presidio davanti al municipio di Bolzano di genitori e bambini. Il sindaco Corrarati incontra Kompatscher e ottiene l'impegno a bloccare i rincari per le scuole dell'infanzia ... rainews.it La protesta di Ora! Sicilia - facebook.com facebook No Kings Italy, corteo a Roma "contro i re e le loro guerre", sfilano in migliaia #NoKingsItaly #NoKings #Roma #Manifestazione #Corteo #Protesta #ControLeGuerre #NoWar #Pace #Italia x.com