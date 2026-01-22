Pronti a pagare quasi il doppio in cerca di dialogo | l’ultimo appello dei genitori per l’asilo di via Rezia

A Como, i genitori dell’asilo San Bartolomeo di via Rezia manifestano la volontà di pagare quasi il doppio della retta attuale, nel tentativo di evitare la chiusura della struttura. La situazione evidenzia l’importanza di un servizio educativo stabile e accessibile per le famiglie della zona, che chiedono un confronto costruttivo con le istituzioni per trovare una soluzione condivisa.

A Como c’è un asilo, il San Bartolomeo di via Rezia, dove i genitori sarebbero disposti a pagare quasi il doppio della retta pur di non farlo chiudere. Ma non basterà. Gennaio 2026. Le famiglie tornano dalle vacanze e vengono convocate dalla superiora. Poche frasi, nette: l’asilo San Bartolomeo di via Rezia chiuderà a giugno. Fine dell’anno scolastico. Fine di tutto. A restare spiazzate sono circa 60 famiglie e 10 insegnanti. È la fine annunciata di una scuola che da oltre cent’anni non è mai stata solo un servizio educativo, ma una casa. Un luogo dove i bambini crescevano tra affetto, attenzione e relazioni vere, e dove i genitori avevano trovato una comunità prima ancora che un’istituzione.🔗 Leggi su Quicomo.it

Leggi anche: Il commissario nega l'ingresso alle auto ai genitori dell'asilo: "Pronti a trasferire i nostri figli altrove"

Leggi anche: “Leo non c’è più ma potete farcela”. Appello di Galli ai genitori del bimbo morto all’asilo. Il portiere azzurro ha perso un figlio

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Shirin Abbasiasbagh: Gli iraniani hanno smesso di avere paura: siamo pronti a pagare con la vita pur di abbattere questo regime; Il City ha quasi 22 milioni di euro per Tagliafico.

Pronti a pagare quasi il doppio, in cerca di dialogo: l’ultimo appello dei genitori per l’asilo di via ReziaI genitori chiedono un dialogo con le istituzioni e soluzioni alternative per garantire il futuro della struttura. Non è una scuola che non funziona: è un luogo amato che le famiglie volevano salvare, ... quicomo.it

Il #futuro è già qui: la vera domanda è se saremo pronti a pagare il prezzo energetico dell’AI. "L'AI ha fame: la nuova sfida è l'energia" di @massimosideri su @Corriere #AI #chatgpt @euenergyweek @InnovateEurope @EU_Commission @ED_RMInnov @ x.com

Jacques Moretti, il proprietario del locale Le Constellation di Crans-Montana, potrebbe essere scarcerato su cauzione entro 48 ore. E così pure la moglie Jessica Maric. C'è un amico pronto a pagare la cauzione per liberarli - facebook.com facebook