I pericoli vicino all’asilo La protesta dei genitori | Spaccate ai finestrini e auto a folle velocità

Un gruppo di genitori ha segnalato comportamenti pericolosi nei pressi di un asilo situato lungo una strada di campagna stretta e in prossimità di una curva. Secondo le testimonianze, alcune auto sfrecciano a velocità elevate e ci sarebbero stati episodi di danneggiamenti ai finestrini delle vetture. La situazione è stata portata all’attenzione delle autorità locali.

Macchine che corrono ad alta velocità vicino a un asilo, che si trova lungo una strada stretta di campagna e in prossimità di una curva. Genitori che, impegnati per pochi minuti nel ritirare il figlio, al ritorno si ritrovano i finestrini delle auto spaccati da malviventi in cerca di spiccioli e beni. "Questa situazione è diventata una vergogna": a sollevare il problema su quanto accade da tempo a Sesso, in via Miselli, dove ha sede il Centro verde 'Rosa Galeotti' (nido e scuola dell'infanzia) è Santo Cortese, padre di un bambino che frequenta la struttura, intenzionato a farsi portavoce dei disagi lamentati dai genitori e a sollecitare l'attenzione del Comune.