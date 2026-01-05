Strage di Crans-Montana le lacrime del comandante dei Vigili del Fuoco | Una donna che ha perso il figlio mi ha ringraziato per tutte le altre vite che abbiamo salvato

Nella tragedia di Crans-Montana, il comandante dei Vigili del Fuoco, David Vocat, ha espresso profonda commozione per le vittime e le famiglie colpite. Le immagini mostrano il suo dolore e la riflessione sul senso del proprio lavoro, che, pur svolto con passione, si scontra con momenti di grande difficoltà emotiva. Un episodio che evidenzia il valore e il peso delle attività di soccorso in situazioni di crisi.

Crans-Montana, Andrea Costanzo padre di Chiara morta nell'incendio: "La Terra ha perso una persona speciale" - Il racconto tra le lacrime di Andrea Costanzo, padre di Chiara Costanzo, tra le vittime italiane della tragedia di Crans- virgilio.it

Strage Crans-Montana, l'inviato Guy Chiappaventi (TG La7) si commuove in diretta: "Vi prego di scusarmi ", video - Guy Chiappaventi in lacrime in diretta al Tg La7 mentre racconta l’incendio di Crans- libero.it

Le salme di cinque vittime italiane della strage di Crans-Montana sono arrivate in Italia con volo militare dalla Svizzera e per loro è stata allestita la camera ardente. Tanti i giovani presenti: “Siamo tutti distrutti” - facebook.com facebook

Strage Crans-Montana, a Linate il C 130 con le salme di 5 ragazzi italiani - Video x.com

