Strage di Crans-Montana le lacrime del comandante dei Vigili del Fuoco | Una donna che ha perso il figlio mi ha ringraziato per tutte le altre vite che abbiamo salvato

Nella tragedia di Crans-Montana, il comandante dei Vigili del Fuoco, David Vocat, ha espresso profonda commozione per le vittime e le famiglie colpite. Le immagini mostrano il suo dolore e la riflessione sul senso del proprio lavoro, che, pur svolto con passione, si scontra con momenti di grande difficoltà emotiva. Un episodio che evidenzia il valore e il peso delle attività di soccorso in situazioni di crisi.

Nelle immagini di una tv francese la commozione e le lacrime di David Vocat. «Faccio questo mestiere per passione, ma non so se posso continuare». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

