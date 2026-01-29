Chi è Yerin Ha l’attrice protagonista di Bridgerton 4 che interpreta Sophie

Yerin Ha, attrice australiana di origini sudcoreane, ha conquistato i fan interpretando Sophie Baek nella quarta stagione di Bridgerton. La sua presenza sul set ha attirato l’attenzione, e ora si parla molto di lei tra gli appassionati della serie. La sua interpretazione ha già lasciato il segno, e molti si chiedono cosa riserverà il suo personaggio nel prosieguo della stagione.

Yerin Ha, la protagonista di Bridgerton 4, ha raccontato di aver ricevuto un messaggio privato su Instagram da parte di Simone Ashley dopo essere stata scelta per il ruolo di Sophie. "Mi ha scritto 'Sono qui per te se hai bisogno'", ha dichiarato l'attrice. Signore - facebook.com facebook