Propaganda Live Francesca Mannocchi propone un reportage sull’Ucraina

Francesca Mannocchi presenta questa sera un reportage sull’Ucraina, a causa del continuo conflitto nel paese. La giornalista ha visitato alcune zone colpite dai combattimenti, raccogliendo testimonianze dirette delle persone coinvolte. Il suo servizio si focalizza sulla vita quotidiana dei civili e le difficoltà che affrontano. Propaganda Live, condotto da Diego Bianchi, torna in onda alle 21:00 su La7, offrendo un approfondimento sull’attualità internazionale e le sfide del momento. La puntata si concentra sulle conseguenze del conflitto in Europa.

Diego Bianchi torna questa sera, venerdì 20 febbraio, con una nuova puntata di Propaganda Live, il programma che racconta e analizza l’attualità con il suo sguardo tra approfondimento giornalistico, satira e racconto civile, in onda in prima serata su La7. Anticipazioni e ospiti del 20 febbraio 2026. Ospite della puntata sarà lo scrittore e sociologo Nando Dalla Chiesa, oggi tra le voci più attente nel dibattito sui temi della legalità e del rapporto tra politica e società civile. Interverrà inoltre Giorgia Linardi, portavoce di Sea-Watch, impegnata nel confronto sulle operazioni di ricerca e soccorso nel Mediterraneo centrale, in un contesto segnato da nuove tensioni e rotte sempre più pericolose.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

