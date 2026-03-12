Un video mostrato online suggerisce che le istruzioni sul voto postale per gli italiani all’estero siano una forma di propaganda a favore del Sì, con una scheda già barrata. Durante il video, si dà l’impressione che la croce corretta da mettere sulla scheda sia solo quella sul Sì, generando polemiche sulla neutralità delle indicazioni fornite. La pubblicazione ha attirato l’attenzione di chi sostiene che si tratti di un messaggio di parte.

(video di Jasmine Cristallo, testo di Ilaria Proietti) Ecco il video in cui, con la scusa di dare istruzioni sul voto postale, si lascia intendere che l’unica croce che va correttamente messa sulla scheda è quella sul Sì. È questo tipo di propaganda che viene veicolata tra gli italiani residenti all’estero come ha raccontato il Fatto Quotidiano lunedì dopo aver raccolto alcune segnalazioni in particolare di connazionali che risiedono nella circoscrizione che ricade nel consolato spagnolo di Barcellona. Che oltre al video in cui viene peraltro imbustata una scheda già votata sulla casella del Sì, i nostri lettori all’estero ci hanno segnalato... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Referendum, le istruzioni sul voto postale per gli italiani all’estero diventano propaganda per il Sì, con tanto di scheda già barrata. IL VIDEO

