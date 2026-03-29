Propaganda live | anticipazioni e ospiti della puntata di stasera domenica 29 marzo 2026

Stasera, domenica 29 marzo 2026, alle ore 21:15, va in onda su La7 una nuova puntata di Propaganda Live, il talk satirico condotto da Diego Bianchi, conosciuto come Zoro. La trasmissione si occupa di analizzare temi politici attuali attraverso un approccio satirico e presenta ospiti vari. La puntata sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma ufficiale del canale.

Propaganda Live, il talk satirico politico condotto da Diego Bianchi, in arte Zoro, torna questa sera, domenica 29 marzo 2026, alle ore 21,15 su La7. Come sempre c’è grande curiosità per le anticipazioni sugli ospiti e i servizi sulla puntata. Cosa offrirà la nuova puntata di stasera, domenica 29 marzo? Quali saranno gli ospiti che saliranno sul palco per essere intervistati da Zoro? Scopriamolo insieme. Dove vedere la puntata di oggi – domenica 29 marzo 2026 – di Propaganda live in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda su La7. Il canale è disponibile in chiaro sul tasto 7 del telecomando. Le trasmissioni di Propaganda Live sono disponibili in streaming sul sito www. 🔗 Leggi su Tpi.it

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