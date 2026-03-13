Propaganda live | anticipazioni e ospiti della puntata di stasera venerdì 13 marzo 2026

Stasera alle 21:15 su La7 torna Propaganda Live, il talk satirico politico condotto da Diego Bianchi, noto come Zoro. La puntata di venerdì 13 marzo 2026 prevede la partecipazione di ospiti ancora da annunciare. La trasmissione viene proposta in streaming anche online. La programmazione si inserisce nel palinsesto serale del canale, con una nuova edizione prevista per questa sera.

Propaganda live: anticipazioni, ospiti e streaming su La7. Propaganda Live, il talk satirico politico condotto da Diego Bianchi, in arte Zoro, torna questa sera, venerdì 13 marzo 2026, alle ore 21,15 su La7. Come sempre c’è grande curiosità per le anticipazioni sugli ospiti e i servizi sulla puntata. Cosa offrirà la nuova puntata di stasera, venerdì 13 marzo? Quali saranno gli ospiti che saliranno sul palco per essere intervistati da Zoro? Scopriamolo insieme. Anticipazioni e ospiti. Il nuovo appuntamento con Propaganda Live, in onda venerdì 13 marzo in prima serata su La7, si aprirà col consueto spiegone di Francesca Schianchi e proseguirà col racconto di Diego Bianchi e di Makkox dei principali eventi della settimana che si sta per concludere, dal conflitto in Medio Oriente alla guerra in Ucraina. 🔗 Leggi su Tpi.it

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