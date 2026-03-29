Pronostico Norvegia-Svizzera | dilemma Haaland nella sfida delle ambizioni mondiali

Martedì alle 18:00 si disputa l'amichevole tra Norvegia e Svizzera, con notizie sulle formazioni, statistiche e dettagli sulla trasmissione in diretta. La partita rappresenta un'occasione per entrambe le nazionali di prepararsi alle prossime competizioni ufficiali. La sfida si svolge in un contesto di attese e valutazioni delle rose di entrambe le squadre.

Norvegia-Svizzera è un’amichevole e si gioca martedì alle 18:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. Si sfidano a Oslo due selezioni che al prossimo Mondiale non si accontenteranno di fare le comparse. Soprattutto la Svizzera, ormai una realtà a questi livelli: la Nati non si perde un’edizione della rassegna iridata ormai dal lontano 2002 e negli ultimi due Europei è sempre arrivata almeno ai quarti di finale. La Norvegia, invece, si è qualificata per la prima volta dal 1998 alla fase finale di un campionato del mondo, interrompendo un digiuno lunghissimo. Gli scandinavi in Nordamerica vorranno dire la loro, consapevoli di essere forse di fronte ad una generazione irripetibile, potendo contare su uno dei giocatori più forti del pianeta come Erling Haaland. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Norvegia-Svizzera: dilemma Haaland nella sfida delle ambizioni mondiali Articoli correlati Haaland spende 115mila euro per un antico manoscritto vichingo e lo regala al suo paese in NorvegiaErling Haaland investe una cifra record per un antico manoscritto vichingo e lo regala al suo paese in Norvegia. Leggi anche: Non solo calcio, Erling Haaland ha acquistato il libro più costoso mai venduto in Norvegia Altri aggiornamenti su Pronostico Norvegia Svizzera dilemma... Norvegia-Israele, quanto vale il pareggio che rilancerebbe l'Italia? Ecco le quoteE adesso tutta Italia tifa Israele. Niente di politico, ovviamente, solo puro calcolo sportivo: se Israele riuscisse nell'impresa di fermare la Norvegia, anche solo con un pari, per gli azzurri si ... gazzetta.it Pronostico Norvegia-Israele, a Oslo in palio punti pesanti anche per gli AzzurriServizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa ... tuttomercatoweb.com