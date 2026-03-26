Haaland spende 115mila euro per un antico manoscritto vichingo e lo regala al suo paese in Norvegia

Erling Haaland ha acquistato un antico manoscritto vichingo per 115.000 euro, cifra considerata record. Dopo l'acquisto, ha deciso di donarlo al suo paese in Norvegia. L'operazione è stata resa nota dai media locali, che hanno riportato i dettagli dell'acquisto e della donazione. La vicenda ha suscitato interesse nel settore degli acquisti storici e culturali.

Erling Haaland investe una cifra record per un antico manoscritto vichingo e lo regala al suo paese in Norvegia. Un gesto simbolico per valorizzare cultura e radici, oltre il calcio. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Antico manoscritto restituito all’archivio di statoPERUGIA - I Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Perugia hanno restituito al direttore dell’archivio di stato di Salerno, Salvatore... Antico manoscritto restituito all’Archivio di Stato di SalernoTempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale di Perugia hanno restituito al direttore dell’Archivio di Stato di...