Haaland spende 115mila euro per un antico manoscritto vichingo e lo regala al suo paese in Norvegia

Da fanpage.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Erling Haaland ha acquistato un antico manoscritto vichingo per 115.000 euro, cifra considerata record. Dopo l'acquisto, ha deciso di donarlo al suo paese in Norvegia. L'operazione è stata resa nota dai media locali, che hanno riportato i dettagli dell'acquisto e della donazione. La vicenda ha suscitato interesse nel settore degli acquisti storici e culturali.

Erling Haaland investe una cifra record per un antico manoscritto vichingo e lo regala al suo paese in Norvegia. Un gesto simbolico per valorizzare cultura e radici, oltre il calcio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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