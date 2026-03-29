Martedì alle 20:00 si affrontano in un’amichevole le squadre del Marocco e del Paraguay. La partita si svolge in un contesto di preparazione e si può seguire in diretta tv e streaming. Sono disponibili notizie, statistiche e probabili formazioni per anticipare l’andamento del match. La sfida rappresenta un’occasione per entrambe le nazionali di testare le proprie strategie.

Marocco-Paraguay è un’amichevole e si gioca martedì alle 20:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. Mentre proseguono le scaramucce a distanza con il Senegal per la vittoria a tavolino della Coppa d’Africa – appena due settimane fa la CAF ha clamorosamente “ribaltato” il risultato della finalissima dello scorso 18 gennaio, vinta ai rigori dai Leoni della Teranga – il Marocco continua la sua marcia di avvicinamento al Mondiale nordamericano, tra aspettative (i nordafricani in Qatar arrivarono quarti, scrivendo una pagina storica) e qualche polemica di troppo legata ad un caso che sta facendo e continuerà a far parlare anche nei prossimi mesi. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Marocco-Paraguay: la prima vittoria della nuova era non è scontata

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