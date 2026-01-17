Pronostico Atletico Madrid-Alavés | la vittoria è scontata

L'incontro tra Atletico Madrid e Alavés, valido per la ventesima giornata della Liga, si svolgerà domenica. In questa partita, l'Atletico Madrid è favorito, considerando le recenti prestazioni e la posizione in classifica. Di seguito, troverai informazioni su come seguire la gara, le formazioni e il pronostico, offrendo un quadro chiaro e oggettivo dell'appuntamento.

Atletico Madrid-Alaves è una gara della ventesima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico Non succederà una terza volta. No, se negli ultimi due scontri diretti tra queste due formazioni l'Alaves è riuscito a strappare un pareggio, stavolta il compito è assai più complicato e ci sono delle grosse possibilità che l'Atletico Madrid, al momento quarto in classifica, possa riprendere la corsa in campionato per cercare non solo di avvicinarsi al terzo posto, ma anche a quelle che stanno davanti.

