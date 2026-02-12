Pronostico Marsiglia-Strasburgo | la prima vittoria di una nuova era

Questa settimana il calcio francese torna sotto i riflettori con la sfida tra Marsiglia e Strasburgo. La partita, valida per la ventiduesima giornata di Ligue 1, si gioca sabato e rappresenta un momento importante per entrambe le squadre. I tifosi aspettano di vedere se il Marsiglia riuscirà a conquistare la prima vittoria di una nuova era, dopo un inizio di stagione altalenante. La partita sarà trasmessa in diretta tv e le notizie, le statistiche e le probabili formazioni sono già circolate tra gli appassionati.

Marsiglia-Strasburgo è una partita della ventiduesima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Alla fine è finita. Alla fine il Marsiglia si è separato da Roberto De Zerbi. Una decisione arrivata di comune accordo e, a pesare, è stata la legnata presa contro il PSG domenica scorsa. Era nell’aria da un po’ di tempo e, a quanto pare, adesso De Zerbi sarebbe in pole per la panchina del Tottenham. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Contro lo Strasburgo è obbligatorio ripartire. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Marsiglia-Strasburgo: la prima vittoria di una nuova era Approfondimenti su Marsiglia Strasburgo Pronostico Royale Union S.G-Marsiglia: c’è sempre una prima volta Pronostico Strasburgo-Crystal Palace: abbiamo una certezza Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Marsiglia Strasburgo Argomenti discussi: Pronostico Marsiglia - Strasburgo - Quote & Statistiche - 14 febbraio 2026, Ligue 1, Francia; Pronostico Marsiglia-Strasburgo 14 Febbraio 2026: 22ª Giornata di Ligue 1; Pronostico PSG - Marsiglia - Ligue 1; Pronostici 14 febbraio 2026 (Ligue 1). Pronostico Marsiglia vs Strasburgo – 14 Febbraio 2026Nel cuore del Ligue 1, il 14 Febbraio 2026 alle 17:00, il Orange Vélodrome accoglie il confronto tra Marsiglia e Strasburgo. Le due squadre si ritrovano in un ... news-sports.it Pronostico Strasburgo-Monaco, ottavo di finale che promette spettacoloMarsiglia e Reims già si sono qualificate ai quarti ma il quadro degli ottavi deve essere ancora completato. E allora stasera la Coppa di Francia propone un’altra delle sue sfide con lo Strasburgo ... tuttosport.com Durante il collegamento con la tv romana @cittaceleste nel programma @onlyfrans.cc di @fracarci con @wolfkmo ho espresso il mio parere sull’addio di #dezerbi al #marsiglia #calcio #tv #roma - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.