Spareggi non solo per il Mondiale, ma anche per salvare la propria categoria in Nations League. Gibilterra e Lettonia sono due di queste squadre, ed è abbastanza evidente, ed è sotto gli occhi di tutti, quale di queste alla fine del doppio turno festeggerà. Gibilterra non vince una partita dal 2024, una vittoria contro San Marino. Conosciamo questa squadra, che ovviamente e per i motivi che sappiamo tutti quali possono essere, non ha davvero possibilità di sognare qualcosa. Si gioca per il gusto di farlo, perché è giusto farlo. Ma oltre non si può andare, alla fine le qualità tecniche sono quelle. E la Lettonia, invece, dal proprio canto, ha sicuramente qualità maggiori – tecniche, fisiche e tattiche – rispetto alla squadra ospitante. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Gibilterra-Lettonia: la salvezza è già assegnata

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