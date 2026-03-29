Pronostico e quote Jiri Lehecka – Jannik Sinner Finale Miami 29-03-2026 ore 21 | 00 L’italiano punta al Sunshine Double

La finale del torneo di Miami si svolgerà il 29 marzo alle 21:00 e vedrà impegnati Jannik Sinner e Jiri Lehecka. L’obiettivo dell’italiano è completare il “Sunshine Double”, vincendo sia a Miami che a Indian Wells nello stesso anno, un’impresa che non si realizza dal 2017. Le previsioni indicano come favorito Sinner, mentre Lehecka si appresta a sfidare il suo avversario in questa sfida decisiva.

Tutto lascia pensare che Jiri Lehecka non potrà fare abbastanza per impedire a Jannik Sinner di completare il “Sunshine Double”, ovvero vincere a Miami e a Indian Wells nello stesso anno, per la prima volta dal 2017, quando a farlo fu il grande Roger Federer. Andrebbe ad aggiungersi ad una lista prestigiosa che, oltre allo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Pronostico e quote Jiri Lehecka – Jannik Sinner, Finale Miami 29-03-2026 ore 21:00. L’italiano punta al “Sunshine Double” Articoli correlati Pronostico e quote Jiri Lehecka – Jannik Sinner, Finale Miami 29-03-2026. L’italiano punta al “Sunshine Double”Tutto lascia pensare che Jiri Lehecka non potrà fare abbastanza per impedire a Jannik Sinner di completare il “Sunshine Double”, ovvero vincere a... Sinner-Lehecka, per Jannik assalto a Miami e Sunshine Double: pronosticoJannik Sinner, battendo per la settima volta consecutiva il tedesco Zverev, ha conquistato la finalissima di Miami nel secondo Master 1000... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Jiri Lehecka Temi più discussi: Pronostico e quote Jiri Lehecka – Arthur Fils, semifinale Miami 27-03-2026; Pronostico Jiri Lehecka - Arthur Fils - ATP Miami; Pronostico Miami Open, Lehecka-Sinner: la finale che non ti aspetti, Jiri da rispettare con due over; Pronostico e quote Jiri Lehecka – Jannik Sinner Finale Miami 29-03-2026 L’italiano punta al Sunshine Double. Jiri Lehecka si proietta alla sfida in finale a Miami contro Sinner: Voglio divertirmi in campoJiri Lehecka ha dato prova delle sue qualità nel corso del Masters 1000 di Miami, sconfiggendo nettamente Arthur Fils e raggiungendo la sua prima finale ... oasport.it Sinner-Lehecka oggi in finale al Miami Open 2026, a che ora si gioca e dove vederla in TVJannik Sinner sfida il ceco Jiri Lehecka nella finale del Masters 1000 di Miami. Si gioca alle ore 21, i precedenti tra i due tennisti e perché la partita non sarà trasmessa in diretta TV in chiaro, ... fanpage.it Jannik Sinner dopo Indian Wells va a caccia del titolo anche a Miami: sulla strada dell'azzurro ora c'è Jiri Lehecka #Tennis #ATP #MiamiOpen #Sinner x.com Domenica sera la finale al Miami Open, contro il ceco Jiri Lehecka: il tennista altoatesino ha già colmato il buco nero di aver saltato il torneo l’anno scorso, per la squalifica per il caso Clostebol. Ora ha la possibilità di vincere nello stesso anno i due Masters 10 - facebook.com facebook