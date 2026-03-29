Pronostico e quote Jiri Lehecka – Jannik Sinner Finale Miami 29-03-2026 ore 21 | 00 L’italiano punta al Sunshine Double

Da infobetting.com 29 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La finale del torneo di Miami si svolgerà il 29 marzo alle 21:00 e vedrà impegnati Jannik Sinner e Jiri Lehecka. L’obiettivo dell’italiano è completare il “Sunshine Double”, vincendo sia a Miami che a Indian Wells nello stesso anno, un’impresa che non si realizza dal 2017. Le previsioni indicano come favorito Sinner, mentre Lehecka si appresta a sfidare il suo avversario in questa sfida decisiva.

Tutto lascia pensare che Jiri Lehecka non potrà fare abbastanza per impedire a Jannik Sinner di completare il “Sunshine Double”, ovvero vincere a Miami e a Indian Wells nello stesso anno, per la prima volta dal 2017, quando a farlo fu il grande Roger Federer. Andrebbe ad aggiungersi ad una lista prestigiosa che, oltre allo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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