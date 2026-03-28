Pronostico e quote Jiri Lehecka – Jannik Sinner Finale Miami 29-03-2026 L’italiano punta al Sunshine Double

Il 29 marzo 2026 si svolge la finale di Miami tra Jiri Lehecka e Jannik Sinner. L’italiano punta a conquistare il “Sunshine Double”, un’impresa che consiste nel vincere sia a Miami che a Indian Wells nello stesso anno. Finora, questa doppietta non si realizza dal 2017, quando riuscì Roger Federer. Leechka sembra avere poche possibilità di ostacolare Sinner in questa sfida.

Tutto lascia pensare che Jiri Lehecka non potrà fare abbastanza per impedire a Jannik Sinner di completare il “Sunshine Double”, ovvero vincere a Miami e a Indian Wells nello stesso anno, per la prima volta dal 2017, quando a farlo fu il grande Roger Federer. Andrebbe ad aggiungersi ad una lista prestigiosa che, oltre allo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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