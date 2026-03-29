Pronostici Inghilterra-Giappone | marcatore e tiri in porta

La partita tra Inghilterra e Giappone si prospetta con alcune assenze chiave per la formazione britannica, tra cui Rice, Saka, Madueke e Stones. La rosa a disposizione di allenatore Thomas Tuchel si è dunque notevolmente ridotta, influenzando le possibili scelte tattiche e i giocatori coinvolti in attacco e in fase difensiva. La sfida si svolgerà con queste variabili che potrebbero incidere sui pronostici riguardanti marcatori e tiri in porta.

Inghilterra-Giappone, i pronostici della gara: dal marcatore ai possibili tiratori, ecco tutte le dritte da cerchiare in rosso Alla luce delle assenze di Rice, Saka, Madueke e Stones, il ventaglio di soluzioni a disposizione di Thomas Tuchel si è sensibilmente ridotto. L’Inghilterra che ospita il Giappone in una delle tante amichevoli pre-Mondiali in programma martedì, però, parte con i i favori del pronostico dalla propria parte, consapevole di poter azzannare il match da un momento all’altra. In ottica player building il discorso si fa piuttosto interessante. Se il favorito numero uno ad inserire il suo nome nel tabellino marcatori è Harry Kane, protagonista di una stagione esaltante sia con la maglia del Bayern che con quella dei “Tre Leoni” cucita sul petto. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostici Inghilterra-Giappone: marcatore e tiri in porta Articoli correlati Leggi anche: Pronostici Monaco-PSG: marcatore e tiri in porta Pronostici Galatasaray-Juventus, marcatore e tiri in portaNon sarà semplice per la Juventus riuscire ad avere la meglio sul campo del Galatasaray. Una raccolta di contenuti su Pronostici Inghilterra Giappone... Discussioni sull' argomento Pronostico Inghilterra-Uruguay: analisi e probabili formazioni 27/03/2026 Amichevole Internazionale; Pronostico Inghilterra-Giappone: Tuchel vuole la vittoria; Pronostici calcio oggi: dritte, variazioni, multiple e analisi Blab Index by #Pasto22. Quote, comparazione, exchange; Premier League 2025-2026 giornata 31: pronostici, quote, antepost. Pronostico Inghilterra-Giappone: Tuchel vuole la vittoriaInghilterra-Giappone è un'amichevole internazionale che si gioca martedì: dove vederla, probabili formazioni e pronostico ... ilveggente.it Fernando Alonso è diventato papà. Il pilota spagnolo dell'Aston Martin salterà dunque la prima sessione in Giappone del Gran Premio di Suzuka. Al suo posto ci sarà il classe 2005 Jak Crowford. Che dire, tanti auguri a papà Fernando e alla mamma Melissa J - facebook.com facebook