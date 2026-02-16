Pronostici Monaco-PSG | marcatore e tiri in porta
Il match Monaco-PSG si giocherà perché il Paris Saint-Germain desidera riscattarsi dopo la sconfitta recente in campionato. La squadra parigina punta a chiudere la qualificazione agli ottavi di Champions League contro i rivali di sempre, i monegaschi. I tifosi sono già in fermento, pensando a chi potrebbe segnare e quanti tiri in porta si potrebbero vedere durante la partita.
Pronostici Monaco-PSG, ancora una volta un derby per la squadra parigina. Che dopo la sconfitta in campionato vuole chiudere i giochi I più attenti, ma anche i più scaramantici, appena hanno visto che lo spareggio per gli ottavi di finale di Champions League ha regalato un altro derby al PSG, hanno capito che questa squadra ha di nuovo grosse possibilità di arrivare in fondo. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Non solo per quello che è un ricorso storico della passata stagione, ma anche perché, questo turno, come successo più o meno un anno fa, i parigini lo dovrebbero superare senza problemi. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
Pronostici Galatasaray-Juventus, marcatore e tiri in portaLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Pronostici Monaco - PSG: i Parigini Volanti dominano i Monegaschi; Pronostici Monaco-PSG: marcatore e tiri in porta; Pronostico Monaco - Paris Saint Germain con quote del match di champions league 17-02-26; Pronostico Monaco - PSG - Champions League.
Pronostici Monaco-PSG: marcatore e tiri in portaPronostici Monaco-PSG, ancora una volta un derby per la squadra parigina. Che dopo la sconfitta in campionato vuole chiudere i giochi ... ilveggente.it
Pronostico Monaco-PSG: sarà la sesta volta di filaMonaco-PSG è una partita degli spareggi per l’accesso agli ottavi di finale di Champions League: orario, dove vederla, formazioni e pronostico Evidente che i pensieri del PSG, nell’impegno di venerdì ... ilveggente.it
OGGI GIOCA LA ROMA Napoli-Roma 20:45 Stadio Diego Armando Maradona di Napoli FORZA RAGAZZI Pronostici Diteci la vostra sotto nei commenti #ASRoma #RomanewsEU #NapoliRoma #Dybala #MatchDay - facebook.com facebook