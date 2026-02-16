Pronostici Galatasaray-Juventus marcatore e tiri in porta
La Juventus affronta il Galatasaray questa sera a causa di una serie di risultati deludenti nelle ultime partite. La squadra turca gioca in casa, dove ha vinto le ultime tre gare consecutive, e punta a mantenere il suo ottimo rendimento. La partita si preannuncia intensa, con molti tiri in porta attesi da entrambe le squadre. I pronostici indicano che la gara potrebbe essere decisa da un singolo marcatore, mentre la difesa dei bianconeri dovrà stare attenta ai tentativi di attacco avversari.
Pronostici Galatasaray-Juventus, in una gara che si preannuncia caldissima ecco il nostro marcatore e i tiri in porta Non sarà semplice per la Juventus riuscire ad avere la meglio sul campo del Galatasaray. Anche i precedenti non sono dei migliori. Ma non c’era mai Spalletti in panchina che, da quando si è seduto alla guida dei bianconeri, ha dato un atteggiamento diverso alla sua squadra. (AnsaFoto) – Ilveggente.it La furia venuta fuori dopo la sconfitta contro l’Inter crediamo possa essere qualcosa di unico, dentro i piemontesi, da sfruttare. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
