Promozione i recuperi Il Faro Gaggio ospita la capolista Valsanterno Felsina c’è Casumaro

Recupero della prima di ritorno, da pomeriggio a sera, per il campionato di Promozione. Il big match di giornata è quello che alle 21,30, sul sintetico di Osteria Grande, vedrà sfidarsi la capolista Valsanterno e la quarta forza Faro Gaggio. Il Valsetta Lagaro, secondo a sei lunghezze dal team valligiano, farà visita alla quartultima Gallo (20,30) mentre l’Msp – settimo – è atteso dal derby sul campo del Granamica, terzultimo e reduce dalla clamorosa vittoria di misura in casa del Casumaro: la sfida si giocherà alle 20,30 sul sintetico di Granarolo. Per quanto riguarda le altre bolognesi che militano in questo raggruppamento, l’Atletico Castenaso osserverà un turno di riposo, il Felsina ospiterà il Casumaro (20,30 ad Anzola dell’Emilia), il Petroniano se la vedrà tra le mura amiche con i X Martiri (20,30 a Crespellano) mentre il Bentivoglio farà visita, alle 14,30, al Masi Torello. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

