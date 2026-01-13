Inter-Lecce il recupero che pesa | San Siro misura ambizioni e paure
L'Inter ospita il Lecce a San Siro nel recupero della 16ª giornata di Serie A. Dopo il pareggio con il Napoli, i nerazzurri cercano di consolidare la posizione in classifica e di migliorare il rendimento casalingo. La sfida rappresenta un'occasione importante per riprendere slancio e affrontare con maggiore fiducia le prossime partite, in un momento in cui ogni punto può fare la differenza.
San Siro torna a essere un crocevia di classifica e umori. Dopo il 2-2 contro il Napoli, l’ Inter riparte dal Meazza per il recupero della 16ª giornata di Serie A, con un obiettivo chiaro: trasformare una mezza occasione mancata in tre punti pieni. Dall’altra parte c’è un Lecce ferito ma vivo, reduce da una sconfitta casalinga che ha lasciato scorie e squalifiche, e ancora pericolosamente vicino alla zona rossa. Inter, occasione da non sprecare. Il pareggio con il Napoli ha confermato pregi e limiti del momento nerazzurro. Personalità, ritmo, qualità offensiva; ma anche la sensazione di un allungo solo sfiorato. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
Leggi anche: San Siro Inter, il sindaco Sala: «Rogito per San Siro forse mercoledì, tutti stanno lavorando per chiudere»
Leggi anche: San Siro Inter, il sindaco Sala: «Rogito per San Siro forse arriverà in questo giorno, tutti stanno lavorando per chiudere»
Serie A: Inter-Lecce in campo mercoledì alle 20.45 DIRETTA; Inter, Milan e Napoli: recuperi, scontri diretti e Champions, il calendario a gennaio della corsa Scudetto; Serie A: l'Inter vuole ripartire, ora subito testa al Lecce; Inter-Lecce: probabili formazioni e dove vederla.
Inter-Lecce, le probabili formazioni - Inter e Lecce si sfidano a San Siro nel recupero della 16^ giornata di Serie A: match in programma mercoledì 14 gennaio alle 20. sport.sky.it
Serie A, recupero 16ª giornata: Lecce domani a San Siro contro l’Inter - L’ultimo precedente in Serie A tra Inter e Lecce a Milano risale al 24 agosto 2024 e si concluse con la vittoria dei nerazzurri per 2- giornaledipuglia.com
Pronostico Inter-Lecce: esce per la sesta volta di fila - Lecce è un recupero di Serie A e si gioca mercoledì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, tv, streaming. ilveggente.it
#Calhanoglu salta Inter-Lecce, chi giocherà al suo posto in regia: da #Mkhitaryan a #Zielinski, le scelte di Chivu x.com
Barzaghi (Sky) - Avvicinamento insolito per l’Inter alla sfida di mercoledì contro il Lecce. Domani, vigilia della partita, niente allenamento. Chivu ha concesso il giorno libero. - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.