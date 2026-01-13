Inter-Lecce il recupero che pesa | San Siro misura ambizioni e paure

L'Inter ospita il Lecce a San Siro nel recupero della 16ª giornata di Serie A. Dopo il pareggio con il Napoli, i nerazzurri cercano di consolidare la posizione in classifica e di migliorare il rendimento casalingo. La sfida rappresenta un'occasione importante per riprendere slancio e affrontare con maggiore fiducia le prossime partite, in un momento in cui ogni punto può fare la differenza.

San Siro torna a essere un crocevia di classifica e umori. Dopo il 2-2 contro il Napoli, l’ Inter riparte dal Meazza per il recupero della 16ª giornata di Serie A, con un obiettivo chiaro: trasformare una mezza occasione mancata in tre punti pieni. Dall’altra parte c’è un Lecce ferito ma vivo, reduce da una sconfitta casalinga che ha lasciato scorie e squalifiche, e ancora pericolosamente vicino alla zona rossa. Inter, occasione da non sprecare. Il pareggio con il Napoli ha confermato pregi e limiti del momento nerazzurro. Personalità, ritmo, qualità offensiva; ma anche la sensazione di un allungo solo sfiorato. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

