casalguidi che beffa un rigore in pieno recupero vale il pareggio del luco

Carli ha segnato un rigore in pieno recupero, facendo pareggiare il Luco contro il Casalguidi. La decisione di assegnare il calcio di rigore ha suscitato molte discussioni tra i tifosi, dato che l’arbitro ha fischiato un fallo in area al 93’. La partita si è conclusa con un risultato che cambia gli equilibri in classifica, lasciando entrambe le squadre con un punto ciascuna. La prossima partita si prospetta ancora più intensa per entrambe.