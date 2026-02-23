Casalguidi che beffa Un rigore in pieno recupero vale il pareggio del Luco
Carli ha segnato un rigore in pieno recupero, facendo pareggiare il Luco contro il Casalguidi. La decisione di assegnare il calcio di rigore ha suscitato molte discussioni tra i tifosi, dato che l’arbitro ha fischiato un fallo in area al 93’. La partita si è conclusa con un risultato che cambia gli equilibri in classifica, lasciando entrambe le squadre con un punto ciascuna. La prossima partita si prospetta ancora più intensa per entrambe.
CASALGUIDI 1 LUCO 1 CASALGUIDI Carli, Ceccarelli, Diddi, Bonaiuti, Borselli, Dani (70’ Covino) Bonfanti An. (70’ Luccioletti) De Simone, (85’ Capecchi) Bonfanti Al., Tomeo (55’ Paccagnini) Ghimenti. A disp. Merci, Robusto, Di Vita. All. Paolacci LUCO Falsetti, Nikaj, Marucelli To., Morozzi, Marucelli Te., Buzzigoli, Caprio, Privitera, Guidotti, Serotti, Lemmi. A disp. Foschi, Bini, Becchi, Trotta, Maritato, Rossi, Bruni, Pieri, Turi. All. Privitera ARBITRO Sprovieri di Livorno MARCATORI 47’ Bonaiuti, 95’ Guidotti (rig) CASALGUIDI Una vittoria sfumata in pieno recupero, a causa di un gol su calcio di rigore trovato dai rivali in extremis. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
