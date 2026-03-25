Trescore professoressa accoltellata alle scuole medie | è grave

Una docente di 57 anni è stata ferita con un coltello prima dell'inizio delle lezioni presso una scuola media di Trescore Balneario. L'episodio è avvenuto in via Damiano Chiesa e la donna si trova in condizioni considerate gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per le indagini.

Trescore Balneario. Una professoressa di 57 anni è stata accoltellata prima dell’inizio delle lezioni in via Damiano Chiesa. L’allarme è scattato attorno alle 7.45 di mercoledì 25 marzo, quando la zona era affollata di studenti e genitori che accompagnano i figli alle vicine scuole primarie. Sul posto i carabinieri di Trescore Balneario, un’ambulanza, un’auto medica e l’elicottero alzatosi in volo da Bergamo. Secondo le prime informazioni ad aggredirla sarebbe stato un ragazzo della classe terza che l’avrebbe avvicinata fuori dall’istituto Leonardo Da Vinci. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Studente accoltella una professoressa fuori dalla scuola a Trescore Balneario: è graveUna 57enne è stata trasportata in condizioni gravi in ospedale a Bergamo nella mattinata del 25 marzo. Francia, accoltellata da alunno 14enne: grave professoressaUno studente di 14 anni ha accoltellato la sua professoressa in un liceo di Sanary-sur-Mer, in Francia, colpendola all’addome e al braccio Lo riporta... Una raccolta di contenuti su Trescore professoressa accoltellata... Trescore Balneario, insegnante accoltellata da studente, è graveL'aggressione sarebbe avvenuta all'ingresso dell'istituto Comprensivo del comune bergamasco. La donna, 58 anni, trasportata in ospedale con l'elisoccorso ... rainews.it Studente accoltella un’insegnante fuori da scuola a Trescore Balneario: è gravissimaBergamo, la violenza è avvenuta poco prima dell’inizio delle lezioni, fuori dall’Istituto comprensivo di via Damiano Chiesa ... ilgiorno.it