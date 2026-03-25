Professoressa accoltellata il sindaco di Trescore | Gravemente turbato per quanto accaduto

Questa mattina, presso una scuola media nel comune di Trescore Balneario, una docente è stata accoltellata. Il sindaco del paese ha dichiarato di essere rimasto gravemente turbato per l’accaduto. La polizia ha avviato le indagini e ha già ascoltato alcuni testimoni sul luogo dell’episodio. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle dinamiche dell’accaduto.

Trescore Balneario. “Sono rimasto gravemente turbato e colpito per il grave fatto accaduto questa mattina nella nostra scuola media. La docente aggredita era persona stimata e da oltre 20 anni in servizio nel nostro Istituto Comprensivo”. A pronunciare queste parole è il sindaco di Trescore Balneario Danny Benedetti. A poche ore dall’accaduto, il primo cittadino ha fatto sapere che “come amministrazione comunale posso solo dire che, in questo momento, siamo a fianco dell’insegnante, alla quale auguriamo di riprendersi presto, e – aggiunge – ai docenti, agli alunni e alle famiglie, ai quali vorrei esprimere tutta la mia vicinanza e disponibilità per affrontare la situazione”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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