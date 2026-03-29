Una docente è stata accoltellata a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. Un ragazzo di 13 anni ha confessato l’aggressione, dichiarando di aver voluto ucciderla e di aver desiderato anche di colpire i genitori. L’episodio si è verificato in un contesto che ha sollevato preoccupazioni sulla condizione psicologica e sociale della zona.

Il terribile episodio di cronaca avvenuto a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, delinea un quadro di profonda inquietudine sociale e psicologica che va ben oltre la singola aggressione fisica. Un ragazzo di soli tredici anni ha pianificato e messo in atto un accoltellamento ai danni della sua insegnante di francese, la cinquantasettenne Chiara Mocchi, dimostrando una determinazione e una freddezza che hanno lasciato attonita l’intera comunità locale e nazionale. L’evento non si è limitato a un gesto d’impeto, ma è stato il culmine di una preparazione meticolosa, che ha incluso l’acquisto di un’arma online e la volontà di trasformare l’orrore in uno spettacolo mediatico attraverso la diretta sui social network. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Prof accoltellata a Bergamo, il 13enne confessa tutto: “Mi dispiace non averla uccisa”. Voleva ammazzare anche i genitori

Articoli correlati

Leggi anche: La confessione del 13enne che ha accoltellato la prof: «Mi dispiace non averla uccisa». Voleva ammazzare anche i genitori

Il tredicenne che ha accoltellato la prof: "Mi dispiace di non averla uccisa"Il coltellaccio lo aveva acquistato su Internet e su Telegram, un social network, aveva pianificato un piano contro la professoressa che, a suo dire,...

Tutto quello che riguarda Prof accoltellata

Temi più discussi: Se cercassero le armi, le troverebbero: gli studenti dopo la prof accoltellata; Prof accoltellata a Bergamo: la repressione non è la risposta; Bergamo, prof accoltellata da studente uscita da terapia intensiva: Tornerò a insegnare; Bergamo, professoressa accoltellata da un 13enne in diretta su Telegram: la scritta vendetta sulla maglia, l'esplosivo a casa e il pianto a dirotto in presidenza.

Studente tredicenne accoltella una prof a scuola, in casa sequestrato materiale forse esplosivoSono in corso approfondimenti su del materiale pericoloso e potenzialmente esplosivo sequestrato in casa del 13enne, che questa mattina ha accoltellato una professoressa nella scuola media ‘Leonardo d ... ilmessaggero.it

Prof accoltellata a Bergamo, l'amica dell'aggressore: Voleva uccidere i suoi genitori ma sono riuscita a fermarloLa ragazza ha 16 anni, si fa chiamare Euno, e di lei si era invaghito tanto da confessarle tutti i suoi piani: Voleva mettere delle bombe in classe ... tgcom24.mediaset.it

Prof accoltellata a Trescore, Valditara: prossimo passo vietare i social agli under 15 - facebook.com facebook

Prof accoltellata a Trescore, Valditara: prossimo passo vietare i social agli under 15 x.com