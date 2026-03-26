Una professoressa è stata accoltellata ieri a Trescore Balneario e si trova in ospedale. La docente ha scritto una lettera nella quale afferma di voler tornare in classe se il Signore lo vorrà e ha detto di essere vicina al ragazzo che l’ha ferita, senza portare rabbia. Il legale del 13enne coinvolto ha dichiarato che il ragazzo appare distaccato dalla realtà.

Lettera di Chiara Mocchi, la prof accoltellata ieri a Trescore Balneario. «Se il Signore vorrà concedermelo, io tornerò. Tornerò in classe, tra i banchi, dove ho sempre sentito di appartenere. Tornerò a insegnare, a credere nei giovani, ad accompagnarli nei loro passi difficili. Perché nonostante tutto, insegnare resta il mio sogno, la mia vocazione, la mia gioia più grande». Ecco le prime parole dal suo letto dell'ospedale. Guardare avanti «Questa ferita non deve diventare un muro, ma un ponte: verso una scuola più attenta, verso una comunità più unita, verso un modo nuovo di stare accanto ai ragazzi, soprattutto quelli che fanno più fatica, come magari quello che mi ha colpito che forse nel profondo non saprà neanche perché. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Chiara Mocchi, la prof accoltellata: «Stiamo accanto al ragazzo che mi ha colpito, non porto rabbia». Il legale del 13enne: distaccato dalla realtà

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