Prof accoltellata nessun pentimento anzi un agghiacciante rammarico Confessione choc del 13enne | mi dispiace non averla uccisa

Un 13enne ha confessato di aver accoltellato una professoressa, dichiarando di non pentirsi e di rammaricarsi di non averla uccisa. Man mano che le indagini proseguono, emergono dettagli sulla vicenda e sul comportamento del giovane, che si mostra freddo e spietato. Le informazioni raccolte dipingono un quadro di una fase di escalation e di una condotta violenta da parte del ragazzo.

Più arrivano acquisizione d’indagine, più trapelano informazioni e particolari sulla vicenda e sul giovane aspirante carnefice, più si delineano con nettezza i contorni di una spirale di freddezza e ferocia in cui il 13enne che ha accoltellato la sua professoressa sembra essere sprofondato. E allora per quanto anestetizzati di fronte all’orrore ormai quotidiani ci si possa immaginare, sconcerta apprendere che di fronte ai carabinieri che lo interrogavano, il giovane non ha mostrato pentimento, ma un’agghiacciante lucidità. Così, ancora una volta, quando pensiamo che il limite massimo sia già stato ampiamente superato, ci ritroviamo sgomenti e impotenti sulla soglia di un baratro nel baratro. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Prof accoltellata, nessun pentimento anzi un agghiacciante rammarico. Confessione choc del 13enne: mi dispiace non averla uccisa Articoli correlati Prof accoltellata a Bergamo, il 13enne confessa tutto: “Mi dispiace non averla uccisa”. Voleva ammazzare anche i genitoriIl terribile episodio di cronaca avvenuto a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, delinea un quadro di profonda inquietudine sociale e... Leggi anche: La confessione del 13enne che ha accoltellato la prof: «Mi dispiace non averla uccisa». Voleva ammazzare anche i genitori Aggiornamenti e contenuti dedicati a Prof accoltellata Temi più discussi: Mi dispiace non averla uccisa. La confessione del 13enne che ha accoltellato la prof. E il pensiero di uccidere anche i suoi genitori; NESSUN RANCORE | Così la prof al 13enne che l'ha accoltellata, l'abbraccio che dona un; Ultime notizie | Ultim'ora oggi, 23 marzo: continua il Referendum giustizia, ieri boom di affluenza; I QUADRATINI | Un ‘Eccomi’ senza calcoli: scoprire la Preferenza nel calvario della malattia. Prof accoltellata: dal 13enne nessun pentimento | L’amica: Voleva uccidere anche i genitori, lo fermaiProseguono le indagini sulla vicenda della prof accoltellata a Bergamo dallo studente 13enne – ovviamente rimasto anonimo -, con gli inquirenti che stanno scavando nel passato del ragazzino per ... ilsussidiario.net Chiara Mocchi, la lettera della prof accoltellata dal 13enne: «Tornerò a insegnare: nessuna rabbia, stiamo vicini al ragazzo»Lettera di Chiara Mocchi, la prof accoltellata ieri a Trescore Balneario. «Se il Signore vorrà concedermelo, io tornerò. msn.com Prof accoltellata, il 13enne confessa: «Mi dispiace non averla ammazzata». Il rapporto coi genitori (che voleva uccidere) - facebook.com facebook La Buonanotte di Gramellini: la prof accoltellata e le sue parole sul buio x.com