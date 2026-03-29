Un ragazzo di 13 anni ha confessato di aver accoltellato una professoressa di francese a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. Durante l'interrogatorio, ha dichiarato di pentirsi di non averla uccisa e ha rivelato di aver preso di mira anche i genitori. La vicenda ha attirato l’attenzione delle autorità, che stanno indagando sui motivi dell'aggressione.

Il gesto è irreparabile, ma va salvato il salvabile. Lui, che ha solo 13 anni. Mentre la professoressa Chiara Mocchi, 57 anni, si sta pian piano riprendendo dalle ferite e dallo choc, il Tribunale per i minorenni di Brescia dispone i primi provvedimenti per lo studente di terza media che l’ha accoltellata, mercoledì a scuola, a Trescore. Con urgenza, per capire il disagio, perché più dettagli emergono e più lo scenario è allarmante. Dopo aver pianificato di uccidere la sua insegnante di francese, aver comprato online il coltello da Rambo, aver annunciato e trasmesso in diretta la sua vendetta su Telegram, nella caserma dei carabinieri questo ragazzino si è mostrato dispiaciuto, ma per non aver portato a termine l’omicidio. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - La confessione del 13enne che ha accoltellato la prof: «Mi dispiace non averla uccisa». Voleva ammazzare anche i genitori

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