Una docente è stata accoltellata da un tredicenne nel corridoio di una scuola a Trescore. Lo studente ha registrato e trasmesso l’episodio in diretta su Telegram. In casa aveva materiale per esplosivi. La donna si trova in condizioni gravi. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i motivi dell’aggressione e il possesso di esplosivi da parte del ragazzo.

LA CRONACA. Lo studente ha ripreso tutto e ha trasmesso in diretta su Telegram. In casa aveva materiale per esplosivi. Alle 7.40 ha varcato come tutti i giorni l’ingresso delle scuole medie di Trescore Balneario dove frequenta la terza A. Solo che mercoledì 25 marzo questo studente tredicenne indossava i pantaloni con i colori mimetici, una maglietta con la scritta «vendetta» e soprattutto in tasca aveva un coltello simile a quello di Rambo e nello zaino una pistola scacciacani. Salito al primo piano, ha intercettato in corridoio la sua professoressa di francese, Chiara Mocchi – 57 anni, di Berzo San Fermo – e le ha sferrato diverse coltellate, di cui almeno due profonde, una all’addome e l’altra al collo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Prof accoltellata da un tredicenne nel corridoio della scuola a Trescore: è grave

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