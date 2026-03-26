A Bergamo, una docente è stata accoltellata da un ragazzo di tredici anni. Un psichiatra ha commentato che il gesto potrebbe essere legato a sentimenti di solitudine e al desiderio di apparire. Un politico ha invitato a mantenere alta l’attenzione su segnali di isolamento e comportamenti sospetti, senza però fare collegamenti diretti con l’episodio.

Bondi invita a porre attenzione a potenziali segnali di allarme, quali un marcato isolamento sociale e la carenza di comunicazione da un lato, e un’eccessiva irritabilità o aggressività dall’altro Unragazzo di Bergamointroverso e fondamentalmenteisolato: sembrerebbe essere stata proprio questasolitudinea spingerlo sempre più verso una “bolla virtuale“, una realtà parallela sui social media doveciò che conta davvero è apparire. Questo è, secondoEmi Bondi, direttrice delDipartimento di Salute Mentaledell’ospedale Papa Giovanni di Bergamoed ex presidente dellaSocietà Italiana di Psichiatria, il profilo del tredicenne cheha accoltellato la sua professoressa a scuola, filmando il gesto in tempo realecon il cellulare e trasmettendolo indiretta streaming su Telegram. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Bergamo, prof accoltellata, psichiatra: ‘Solitudine e bisogno di apparire dietro al gesto del tredicenne’

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