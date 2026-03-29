Un ragazzino di tredici anni è stato arrestato dopo aver accoltellato una docente in classe. Secondo quanto ricostruito, il giovane aveva acquistato il coltello online e attraverso Telegram, un social network, aveva pianificato l'aggressione. Durante le indagini, il ragazzo ha dichiarato di rammaricarsi per non averla uccisa, affermando che la docente avrebbe avuto problemi con lui.

Il coltellaccio lo aveva acquistato su Internet e su Telegram, un social network, aveva pianificato un piano contro la professoressa che, a suo dire, ce l'aveva con lui. Interrogato dai carabinieri il tredicenne di Trescore Balneario (Bergamo) ha ammesso di essere dispiaciuto, ma non di ciò che ha fatto. No, si sarebbe detto dispiaciuto nel non essere riuscito a uccidere l'insegnante. E ha aggiunto che avrebbe voluto uccidere anche i suoi genitori. Intanto è stato chiuso il canale sul quale il ragazzino aveva trasmesso in diretta l'accoltellamento della sua insegnante di francese, Chiara Mocchi. Poche ore prima del folle gesto aveva pubblicato il suo "manifesto" intitolato "soluzione finale" in cui annunciava quello che avrebbe fatto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il tredicenne che ha accoltellato la prof: "Mi dispiace di non averla uccisa"

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