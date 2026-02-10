Inchiesta Red pass l’ultimo filone Vaccini fasulli e corruzione chiesto il processo per i pazienti

La procura ha chiesto il processo per alcuni pazienti coinvolti nell’inchiesta sui vaccini falsi. Si tratta dell’ultimo filone che indaga sull’uso di certificati falsificati per ottenere il Green pass. La vicenda si avvicina ora all’udienza in tribunale, mentre le indagini su corruzione e frodi continuano a tenere banco.

L’ultimo troncone della maxi inchiesta sui falsi vaccini per far ottenere il Green pass a soggetti ‘no vax’ si appresta ad approdate in un’aula di giustizia. Il filone che in aprile sarà in udienza preliminare è quello che riguarda i pazienti delle principali protagoniste della vicenda, i medici di base Chiara Compagno (che ha patteggiato la pena) e Marcella Gennari (imputata attualmente a processo in fase dibattimentale). Gli imputati sono in tutto 124 e le accuse che gli vengono mosse a vario titolo sono falso e corruzione (per quanto riguarda quest’ultima contestazione i casi riguardano per la stragrade maggioranza la dottoressa Gennari). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

