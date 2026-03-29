Nella vicenda riguardante lo smaltimento illecito di scarti tossici provenienti dalle concerie di Santa Croce sull’Arno, si sono verificati cambiamenti nelle accuse e nel procedimento giudiziario. Il processo si è suddiviso in due distinte parti, una a Pisa e l’altra ad Arezzo, segnando una nuova fase nelle indagini.

FIRENZE – Svolta decisiva nell’inchiesta Keu sullo smaltimento illecito degli scarti tossici delle concerie di Santa Croce sull’Arno. A cinque anni dai primi arresti, il gup Gianluca Mancuso ha ridimensionato l’impianto accusatorio della procura distrettuale antimafia di Firenze, facendo cadere le accuse più gravi di associazione per delinquere e corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio. Il procedimento è stato ufficialmente sdoppiato in due tronconi processuali che approderanno in estate davanti ai tribunali di Pisa e Arezzo. Il filone principale si sposta a Pisa, dove il 2 luglio inizierà il processo per corruzione elettorale a carico dell’ex consigliere regionale Pd Andrea Pieroni. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Inchiesta Keu, accuse ridimensionate: il processo si divide in due fra Pisa e Arezzo

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