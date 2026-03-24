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© Calcionews24.com - Pio Esposito titolare in Italia Irlanda del Nord? A cosa sta pensando davvero Gattuso per i playoff Mondiali. La mossa del ct azzurro!

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Una selezione di notizie su Pio Esposito

Temi più discussi: Serie A:Fiorentina-Inter 1-1: Pio Esposito illude, Ndour frena i nerazzurri; Inter-Atalanta è anche Pio Esposito vs Scamacca: sfida per un posto da titolare in Nazionale ai playoff; Di Natale racconta Pio Esposito: Ha talento e fame, mi ricorda Van Basten. Sarà il re dei 9 napoletani; Inter sempre più... Nazionale! Borghi si sbilancia: Bastoni non si tocca, e Pio Esposito è un titolare aggiunto!.

Di Natale: Pio Esposito re dei 9 napoletani e futuro dell'Italia per 15 anni, mi ricorda un po' Van BastenL'ex attaccante della Nazionale tifa per il giovane centravanti dell'Inter. msn.com

Italia, Di Natale incorona Pio Esposito: «È lui il futuro azzurro»L’Italia guarda al presente ma soprattutto al futuro, e tra i nomi più caldi c’è quello di Pio Esposito. Come racconta Andrea Ramazzotti sulla Gazzetta dello Sport, il giovane attaccante dell’Inter st ... ilovepalermocalcio.com

In quali big giocherebbe Pio Esposito "Nel Real Madrid sì. Nella Juventus due..." - facebook.com facebook

"Pio #Esposito per me è diverso da Luca Toni. Per i movimenti che fa, e lo dico con grande rispetto, mi ricorda un po' Marco van Basten" - Antonio Di Natale a La Gazzetta dello Sport x.com