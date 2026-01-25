Prima Categoria | oggi Portuense e Bando proveranno ad accorciare ad Alfonsine e Fusignano Copparo scappa | 3 gol al Lavezzola

Nella Prima Categoria, oggi Portuense e Bando cercano di ridurre il gap con Alfonsine e Fusignano. Nel frattempo, Copparo si distacca con una vittoria di tre gol sul Lavezzola, dimostrando solidità tecnica e determinazione, nonostante le difficili condizioni ambientali. Una giornata di incontri che conferma l’equilibrio e la competitività del campionato.

Una battaglia epica su un terreno di gioco al limite del regolare. Copparo 2015 fa valere le proprie qualità tecniche e agonistiche a Lavezzola nonostante le condizioni ambientali non siano state favorevoli agli uomini di mister Borsari. E grazie a Borges, Ndiaye e Granado vola a dodici punti sulle inseguitrici in attesa dell’intero turno domenicale. Copparo sempre in pressione costante, ma le condizioni del campo non aiutano a entrare nel modo ideale in area di rigore. A 5’ dall’intervallo, Borges si defila sul fondo e porge palla all’indietro sull’accorrente Granado: tiro a colpo sicuro che un difensore riesce a deviare miracolosamente in angolo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Calcio Prima categoria. Impresa del Savarna. Al Real Fusignano il derby di AlfonsineNel match di ieri, il Savarna ha conquistato una vittoria importante nel derby contro il Real Fusignano, con un risultato di 3-1.

Prima categoria. Copparo in casa col Molinella. La Portuense può approfittarneTurno chiave, il tredicesimo, nel girone F di Prima categoria, soprattutto per quanto riguarda il vertice della classifica. I fari sono infatti puntati sul big match tra Copparo 2015 (foto) e Reno ... ilrestodelcarlino.it

