Giovedì scorso si è tenuta la presentazione della Zanasi Racing, avvenuta presso la SIM Lounge, uno spazio esclusivo di proprietà del Zanasi Group dedicato al settore motoristico. L'evento ha visto la partecipazione di rappresentanti dell'azienda e appassionati, con un focus sulla nuova iniziativa sportiva del gruppo. La location, allestita appositamente per l'occasione, ha ospitato i primi dettagli sul progetto e sulle attività previste.

Giovedì scorso presso SIM Lounge, ambiente esclusivo di proprietà di Zanasi Group dedicato allo sviluppo e alla progettazione di simulatori di guida, è stata presentata la nuova scuderia Zanasi Racing, nata dall’esperienza del suo fondatore Marco Zanasi, presidente di Zanasi Group, maturata negli anni come pilota in diversi importanti campionati per vetture gran turismo. Il team maranellese si fonda su tre concetti fondamentali: professionalità e competenza tecnica, per garantire performance e affidabilità; spirito competitivo, elemento essenziale per affrontare ogni gara con determinazione; entertainment e ospitalità, per offrire ai piloti un’esperienza coinvolgente e di alto livello, dentro e fuori dalla pista. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Presentata la Zanasi Racing

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